95% дорожных аварий совершаются по вине водителей - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД призвали водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«95% дорожных аварий совершаются по вине водителей. Из-за беспечности и халатности, в том числе. Пользуясь возможностью, призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями», - обратилась к казахстанцам старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова на пресс-конференции в СЦК.

«Еще один очень важный момент, связанный с погодными условиями, особенно в северных регионах. Автовладельцам необходимо внимательно следить за изменениями погоды, в случае их ухудшения ограничить выезд за пределы населенных пунктов. Ведь важнее ваших жизней ничего нет», - добавила спикер.

Ранее в МВД сообщили, что в этом году в стране произошло свыше 1 700 ДТП, в которых погибли более 200 человек.

С 20 по 24 февраля текущего года в Казахстане проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».