95% доходов от платных парковок в Астане забирает частная компания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Названа сумма поступлений в бюджет столицы от платных парковок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента заключения договора ГЧП распределение дохода между сторонами с ноября 2018 года по декабрь 2022 года в процентном соотношении составляло государственному партнеру – (5%); частному партнеру – (95%)», - сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны в ответ на официальный запрос редакции.

То есть, 5% доходов от платной парковки направляются в городской бюджет, 95% забирает ТОО «Астана парковочное пространство».

«В рамках 5%-ых поступлений в госбюджет поступило более 12 млн тенге доходов», - уточнили в акимате.

Учитывая, что доля доходов ТОО «Астана парковочное пространство» составляет 95%, с ноября 2018 года компания заработала 228 млн тенге.

Между тем, доходность бюджета за счет штрафов выше, чем от платных парковок.

«С момента заключения договора ГЧП в бюджет города поступило более 2 млрд тенге доходов от штрафов», - говорится в сообщении акимата.