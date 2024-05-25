94,7 тысячи жамбылцев получили вакцину от кори

С начала года в Жамбылской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости корью, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Байдилды Шиналиева, эпидемиологическая ситуация по кори в регионе улучшилась благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям.

— На территории области с февраля отмечается стойкая тенденция к снижению заболеваемости корью на 87%, — пояснил спикер. — С начала года по состоянию на 23 мая 2024 года по Жамбылской области зарегистрировано 1 133 подтвержденных случаев кори, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 93,1. Органы санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно мониторят ситуацию, ежесуточно регистрируются 2 — 3 случая заболевания корью.

С начала регистрации заболеваемости проведено эпидемиологическое расследование в 2 947 очагах инфекции, в очагах выявлено 17 694 контактных лиц, из них 3 289 лиц привиты против кори по эпидемическим показаниям.

В Жамбылской области продолжается работа по плановой вакцинации детей против кори.

— Всего по итогам 4 месяцев 2024 года привито 6 858 детей в возрасте 1 года и 7 426 детей в возрасте 6 лет. Дополнительной иммунизацией охвачено 94 785 лиц, в том числе 9 002 ребенка в возрасте 6—11 месяцев, 56 925 детей в возрасте 2—4 года, 5 876 медицинских работников и 22 982 несовершеннолетних до 18 лет без данных о вакцинации против кори. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита (ККП). Вакцинации подлежат младенцы от шести до 11 месяцев и дети от двух до четырех лет. Проводится и наверстывающая вакцинация для лиц до 18 лет с неизвестным прививочным статусом. Не следует отказываться от прививок, так как вакцинация является единственной эффективной защитой от кори, — пояснил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Байдилда Шиналиев.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2024 года в жамбылском регионе ежесуточно в среднем регистрировалось 40 случаев кори. Доля непривитых детей среди заболевших составила 82%. Из них 27% в свое время отказались от вакцинации, 21% заявили медицинские отводы, 17% родителей указали на недостижение прививочного возраста, 17% не имели данных о прививках и 11% получили неполный курс вакцинации. С того времени в регионе проводится дополнительная массовая иммунизация.