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    08:16, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    946 казахстанцев выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 69,

    город Алматы - 165,

    город Шымкент - 5,

    Акмолинская область - 97,

    Актюбинская область - 15,

    Алматинская область - 23,

    Атырауская область - 17,

    Восточно-Казахстанская область - 17,

    Жамбылская область - 11,

    Западно-Казахстанская область - 68,

    Карагандинская область - 39,

    Костанайская область - 104,

    Кызылординская область - 11,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 52,

    Северо-Казахстанская область - 242,

    Туркестанская область - 9.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 193679.



    Теги:
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