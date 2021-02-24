946 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 69,

город Алматы - 165,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 97,

Актюбинская область - 15,

Алматинская область - 23,

Атырауская область - 17,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 68,

Карагандинская область - 39,

Костанайская область - 104,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 52,

Северо-Казахстанская область - 242,

Туркестанская область - 9.





Итого выздоровевших в Казахстане - 193679.



