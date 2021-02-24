08:16, 24 Февраль 2021 | GMT +6
946 казахстанцев выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 69,
город Алматы - 165,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 97,
Актюбинская область - 15,
Алматинская область - 23,
Атырауская область - 17,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 68,
Карагандинская область - 39,
Костанайская область - 104,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 52,
Северо-Казахстанская область - 242,
Туркестанская область - 9.
Итого выздоровевших в Казахстане - 193679.