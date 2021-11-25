946 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 946 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 128,

город Алматы - 119,

город Шымкент - 11,

Акмолинская область - 63,

Актюбинская область - 14,

Алматинская область - 47,

Атырауская область - 17,

Восточно-Казахстанская область - 53,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 25,

Карагандинская область - 107,

Костанайская область - 101,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 105,

Северо-Казахстанская область - 124,

Туркестанская область - 12.

Всего в стране выявлено 967 369 заболевших.