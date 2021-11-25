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946 человек заболели коронавирусом в Казахстане
25 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 946 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 128,
город Алматы - 119,
город Шымкент - 11,
Акмолинская область - 63,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 47,
Атырауская область - 17,
Восточно-Казахстанская область - 53,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 25,
Карагандинская область - 107,
Костанайская область - 101,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 105,
Северо-Казахстанская область - 124,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 967 369 заболевших.
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