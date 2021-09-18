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    06:14, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    944 жителя Атырауской области привились от КВИ за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за день прививки получили 944 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 944 местных жителя.

    Среди привившихся: 3 медика, 18 педагогов, 28 студентов, 8 госслужащих, 2 сотрудника закрытых учреждений, 2 сотрудника правоохранительных органов, 72 человека с хроническими заболеваниями, 811 местных жителей.

    Всего за период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 215 357 человек. Вторым компонентом вакцин привито 166 570 местных жителей.

    В регионе действует call-центр по вопросам вакцинации населения.

    Ранее сообщалось, что за сутки COVID-19 выявили у 98 жителей Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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