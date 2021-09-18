944 жителя Атырауской области привились от КВИ за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за день прививки получили 944 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 944 местных жителя.

Среди привившихся: 3 медика, 18 педагогов, 28 студентов, 8 госслужащих, 2 сотрудника закрытых учреждений, 2 сотрудника правоохранительных органов, 72 человека с хроническими заболеваниями, 811 местных жителей.

Всего за период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 215 357 человек. Вторым компонентом вакцин привито 166 570 местных жителей.

В регионе действует call-центр по вопросам вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что за сутки COVID-19 выявили у 98 жителей Атырауской области.