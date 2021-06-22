943 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 943 заболевших коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов ситуация следующая:

город Нур-Султан – 323,

город Алматы – 110,

город Шымкент – 17,

Акмолинская область – 33,

Актюбинская область – 7,

Алматинская область – 27,

Атырауская область – 26,

Восточно-Казахстанская область – 64,

Жамбылская область – 22,

Западно-Казахстанская область – 13,

Карагандинская область – 153,

Костанайская область – 31,

Кызылординская область – 30,

Мангистауская область – 12,

Павлодарская область – 43,

Северо-Казахстанская область – 15,

Туркестанская область – 17.

Всего в стране выявлены 410523 заболевших.