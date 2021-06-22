08:05, 22 Июнь 2021 | GMT +6
943 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 943 заболевших коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов ситуация следующая:
город Нур-Султан – 323,
город Алматы – 110,
город Шымкент – 17,
Акмолинская область – 33,
Актюбинская область – 7,
Алматинская область – 27,
Атырауская область – 26,
Восточно-Казахстанская область – 64,
Жамбылская область – 22,
Западно-Казахстанская область – 13,
Карагандинская область – 153,
Костанайская область – 31,
Кызылординская область – 30,
Мангистауская область – 12,
Павлодарская область – 43,
Северо-Казахстанская область – 15,
Туркестанская область – 17.Всего в стране выявлены 410523 заболевших.