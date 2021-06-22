РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:05, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    943 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 943 заболевших коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов ситуация следующая:

    город Нур-Султан – 323,

    город Алматы – 110,

    город Шымкент – 17,

    Акмолинская область – 33,

    Актюбинская область – 7,

    Алматинская область – 27,

    Атырауская область – 26,

    Восточно-Казахстанская область – 64,

    Жамбылская область – 22,

    Западно-Казахстанская область – 13,

    Карагандинская область – 153,

    Костанайская область – 31,

    Кызылординская область – 30,

    Мангистауская область – 12,

    Павлодарская область – 43,

    Северо-Казахстанская область – 15,

    Туркестанская область – 17.

    Всего в стране выявлены 410523 заболевших.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Сегодня, 11:00
    Свыше 200 предпринимателей в Актюбинской области ошибочно привлекли к ответственности за несвоевременную оплату ОСМС
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!