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94 тысячи масок бесплатно раздадут ветеранам и многодетным семьям  в ВКО

21 Марта 2020 17:34
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94 тысячи масок бесплатно раздадут ветеранам и многодетным семьям  в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поздравил жителей региона с праздником Наурыз и сообщил, что начинается реализация многоразовых масок в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С сегодняшнего дня 94 тысячи масок на бесплатной основе получат ветераны войны и приравненные к ним лица, труженики тыла, инвалиды І, ІІ, ІІІ группы, дети-сироты, после малообеспеченные и многодетные семьи, которые получают АСП», - отметил Даниал Ахметов в своем Instagram .

Д.Ахметов сообщил, что с 22 марта для людей пенсионного возраста многоразовые маски будут продаваться в зданиях Казпочты.

«Стоимость – 170 тенге. Строго по такой цене, они с 24 марта поступят на продажу в аптеки городов, а после районов. И отпускаться будут только в количестве 4 штук на одного человека», — подчеркнул глава области.
Д.Ахметов отметил, если будут выявлены факты завышения цен, необходимо сообщить об этом в акиматы городов, а также написать в социальных сетях акиму области.
«Прошу всех в строгом порядке соблюдать меры предосторожности и личной гигиены», — подытожил Даниал Ахметов.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Благотворительность, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Орал Ерланулы

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