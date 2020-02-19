94% школ страны подключены к сети интернет - Аскар Жумагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о задачах, стоящих на сегодня перед ведомством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на коллегии министерства, Аскар Жумагалиев отметил, что ведомство прошло период трансформации через две реорганизации.

«И сегодня в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сконцентрированы такие направления экономики будущего, как космос, цифровизация, новые виды коммуникаций и связи, большие данные и облачные технологии. В среднесрочной перспективе мы должны обеспечить: 30% от прироста ВВП с 2025 года (1,7-2,2 трлн тенге); 67 млрд тенге инвестиций в цифровую экосистему», - сказал Аскар Жумагалиев.

Министр также добавил, что на сегодня все школы страны оснащены компьютерной техникой. Также 94% школ страны подключены к сети интернет.

«По высшему образованию на 2019-2020 годы по направлению ИКТ выделено около 19 тыс. грантов. В прошлом году был открыт Astana IT-университет, в стенах которого мы сегодня проводим заседание коллегии. Сегодня в этом университете готовят специалистов нового поколения», - резюмировал Аскар Жумагалиев.