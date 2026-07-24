94 родника очистили в Казахстане в рамках акции «Мөлдір бұлақ»

В рамках двух этапов республиканской экологической акции «Мөлдір бұлақ», проводимой в рамках инициативы Главы государства «Таза Қазақстан», по всей стране прошли мероприятия по очистке и благоустройству родников и прибрежных территорий водных объектов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Первый этап акции состоялся 23 марта текущего года, второй — 11 июля. В результате были очищены 94 родника и 62 водных объекта в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, областях Абай, Жетысу и Улытау, а также в городе Шымкент. Общее число участников составило более 23,7 тыс. человек, включая порядка трех тыс. волонтеров.

В рамках акции «Мөлдір бұлақ» также было создано первое волонтерское движение в водной отрасли — «Болашақтың қайнары», направленное на развитие и формирование экологического сознания молодежи. Изначально в состав группы вошли студенты Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации города Тараз. В настоящее время волонтерское движение представлено и в других регионах Казахстана.

Группой были дополнительно очищены еще пять родников и шесть прибрежных территорий водных объектов. В мероприятиях приняли участие свыше 3000 человек, преимущественно представители молодежи.

Акция «Мөлдір бұлақ» получила активную поддержку со стороны граждан. В апреле волонтерами и педагогами колледжей Костанайской области были проведены мероприятия по очистке прибрежных зон рек и водоемов. Особое внимание было уделено очистке береговой линии реки Тобол, а также набережных и парковых зон, прилегающих к водным объектам.

В мае текущего года на территории Актюбинского водохранилища была проведена экологическая акция по очистке прибрежной зоны от бытовых отходов, по итогам которой было вывезено более двух тонн мусора. Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией была организована очистка от мусора территории родника в ущелье «Алма-Арасан». Также в мае прошли мероприятия по очистке прибрежной территории реки Тобол в Костанайской области. В результате было собрано три тонны мусора.

— За короткий срок акция «Мөлдір бұлақ» заметно поспособствовала формированию экологического сознания среди граждан, подчеркнув важность родников для окружающей среды. Казахстанцы со всех регионов республики активно поддержали данную инициативу и начали собственными силами организовывать работы по раскрытию и восстановлению родников, уборке мусора и посадке саженцев. Важная роль в акции уделена молодежи, неравнодушной к вопросам сохранения водных ресурсов. Отдельно следует отметить представителей старшего поколения, которые часто выступают организаторами данных мероприятий» — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

Ранее сообщалось о том, что 30 родников восстановили и очистили по всему Казахстану.



