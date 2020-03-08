94 процента жителей Атырауской области застрахованы в ФСМС

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 94 процента жителей Атырауской области застрахованы в Фонде социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По последним данным, в регионе застрахованными считаются больше 94 процентов жителей. Это чуть больше 655 тысяч человек. Не застрахованы почти 39 тысяч человек. Из общего числа застрахованных 380 тысяч человек это те люди, о которых позаботилось государство – пенсионеры, дети и другие люди, относящиеся к льготным категориям. Они получили страховку автоматически», - сообщил директор Атырауского филиала АО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Куралбек

По его словам, с начала действия системы страхования с 1 июля 2017 года по март текущего в фонд социального медицинского страхования от Атырауской области перечислено 17.7 миллиарда тенге.