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94 процента жителей Атырауской области застрахованы в ФСМС
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 94 процента жителей Атырауской области застрахованы в Фонде социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По последним данным, в регионе застрахованными считаются больше 94 процентов жителей. Это чуть больше 655 тысяч человек. Не застрахованы почти 39 тысяч человек. Из общего числа застрахованных 380 тысяч человек это те люди, о которых позаботилось государство – пенсионеры, дети и другие люди, относящиеся к льготным категориям. Они получили страховку автоматически», - сообщил директор Атырауского филиала АО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Куралбек
По его словам, с начала действия системы страхования с 1 июля 2017 года по март текущего в фонд социального медицинского страхования от Атырауской области перечислено 17.7 миллиарда тенге.
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