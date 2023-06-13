94 млн тенге незаконно заработал житель Алматы при обмене криптовалюты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.

В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.

Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти 693 тысячи долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге.

Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.