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94 младенца родились в Алматинской области в день выборов

Автор:  
Хасан Еспанов
11 Января 2021, 07:50
94 младенца родились в Алматинской области в день выборов

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в Алматинской области появились на свет 94 малышей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врачей, сегодня рождаемость в регионе очень высокая.

А в областном центре города Талдыкорган, родились 13 малышей.
«Всего с начала года в областном перинатальном центре в Талдыкоргане родилось более 6000 детей. По словам директора центра, в этом году рождаемость выше. Ожидается, что в этом году рождаемость составит 7000 малышей», - проинформировали медики региона.
В целом в Алматинской области в год рождаются более 50 000 младенцев.
Отметим, зачастую малышей, родившихся в этот день родители, называют Сайлау, Сайлаугуль, Сайлаубек.


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