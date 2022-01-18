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94-летняя ветеран войны из Актау шьёт одежду и вяжет картины

18 Января 2022 00:39
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94-летняя ветеран войны из Актау шьёт одежду и вяжет картины

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ольга Заривняк, прожившая почти столетие, все еще занимается шитьем одежды. Этому мастерству она научила дочь и своих внучек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Бабушка всю свою сознательную жизнь проработала в ателье. К этой деятельности пришла в 13 лет. Она мастер на все руки и умеет шить все. Этому она научила и нас»,- делится внучка Ирина.

Ольга Платоновна не только шьет одежду, она также вяжет современные платки, теплые шали и дарит их своим близким. По ее словам, самый замечательный подарок это то, что сделано своими руками.

Кроме шитья, 94-летняя бабушка любит читать. Несмотря на возраст за последние несколько лет она прочитала более 70 книг. Одна из последних прочитанных книг – «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Своими впечатлениями от книги она поделилась с внучками. Ветеран труда была восхищена стойкостью и мужеством казахского народа, рассказывает внучка.

Ольга Платоновна – ветеран ВОВ. К началу войны ей было 14 лет. Несмотря на юный возраст она была связной в партизанском отряде в родном городе Клещели в Брестской области. Она передавала важную информацию и помогала раненным солдатам.

Напомним, ученица 10 класса села Уштаган Мангистауского района Мерей Мейрамбаева самостоятельно изучила изобразительное искусство и уже нарисовала более 300 рисунков.



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#Соотечественники   #Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Аружан Саптарова

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