94-летний ветеран вакцинировался против коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области первый компонент вакцины против коронавируса получили 72 176 человек, полный курс вакцинации прошли 38 906 жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что большая часть вакцинировавшихся североказахстанцев выбрала российский препарат «Спутник V». Более шести тысяч человек получили вакцину «Hayat-Vax» и около одной тысячи – «QazVac». В конце недели область получили две тысячи доз вакцины казахстанского производства.

Вакцину в основном получают жители региона в возрасте 30-50 лет. Однако есть и пожилые североказахстанцы, пожелавшие привиться от коронавируса. Самому взрослому из них – 94 года. Ветеран войны Николай Демин получил вакцину во второй поликлинике Петропавловска.

Всего по области работают 97 прививочных пунктов. В том числе 32 – в Петропавловске. В городе дополнительно работают мобильные прививочные пункты.