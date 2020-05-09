Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

94-летнего ветерана ВОВ поздравил начальник ДП Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
9 Мая 2020, 19:30
94-летнего ветерана ВОВ поздравил начальник ДП Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов и председатель совета ветеранов ДП Галым Даулеталин посетили на дому и поздравили с праздником Победы 94-летнего ветерана ВОВ Михаила Диденко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Арыстанов зачитал 94-летнему ветерану поздравительную телеграмму и грамоту министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, поздравив с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот праздник - символ героизма, мужества и отваги советских солдат. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, чтобы дети, внуки вас радовали. Низкий вам поклон и поклон всем ветеранам, кто еще в строю, от меня лично и от сотрудников полиции. Сегодня ваш праздник, если бы не вы, мира на планете не было бы. Мои три деда воевали, двое из них вернулись с фронта, а третий пропал без вести. Желаю, чтобы войны не было никогда. Мы гордимся вами, огромное спасибо», - сказал А.Арыстанов.

В свою очередь ветеран поблагодарил начальника ДП области, пожелав успехов в работе.

От Департамента полиции и совета ветеранов М. Диденко были вручены цветы, конфеты, а также денежная выплата в 75 тысяч тенге. Всего в эти праздничные дни сотрудники полиции области поздравят 20 ветеранов войны и тыла, вручив им денежные выплаты.


Актюбинская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец