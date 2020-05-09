94-летнего ветерана ВОВ поздравил начальник ДП Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов и председатель совета ветеранов ДП Галым Даулеталин посетили на дому и поздравили с праздником Победы 94-летнего ветерана ВОВ Михаила Диденко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Арыстанов зачитал 94-летнему ветерану поздравительную телеграмму и грамоту министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, поздравив с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот праздник - символ героизма, мужества и отваги советских солдат. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, чтобы дети, внуки вас радовали. Низкий вам поклон и поклон всем ветеранам, кто еще в строю, от меня лично и от сотрудников полиции. Сегодня ваш праздник, если бы не вы, мира на планете не было бы. Мои три деда воевали, двое из них вернулись с фронта, а третий пропал без вести. Желаю, чтобы войны не было никогда. Мы гордимся вами, огромное спасибо», - сказал А.Арыстанов.

В свою очередь ветеран поблагодарил начальника ДП области, пожелав успехов в работе.

От Департамента полиции и совета ветеранов М. Диденко были вручены цветы, конфеты, а также денежная выплата в 75 тысяч тенге. Всего в эти праздничные дни сотрудники полиции области поздравят 20 ветеранов войны и тыла, вручив им денежные выплаты.