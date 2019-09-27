94 актюбинские семьи вернули деньги по АСП

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 94 актюбинские семьи, которым была назначена адресная социальная помощь, но их доходы превысили допустимые нормы, вернули полученные средства. Об этом рассказала руководитель центра занятости Актобе Гульшат Кантарбаева в ходе прямого эфира в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего по словам Г.Кантарбаевой, по городу Актобе АСП было назначено около 9 тысячам семьям. По результатам проведенного анализа доходов за 1-2 квартал у некоторых семей произошло превышение доходов.

«Фактов мошенничества с АСП нет, но было превышение доходов. По результатам проведенного анализа за 1-2 кварталы у некоторых актюбинцев доходы превысили необходимые минимумы. Это в основном из-за роста в зарплате. На сегодня по итогам 1 квартала 94 человека добровольно вернули полученные средства на общую сумму 8,4 млн тенге», - говорит Г.Кантарбаева.