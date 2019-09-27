+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 23 °С
USD 387.53 EUR 423.69
RUB 6.02 CNY 54.34
Скачать
Новости
Вся лента >>>

94 актюбинские семьи вернули деньги по АСП

27 Сентября 2019 19:38
Поделиться:
94 актюбинские семьи вернули деньги по АСП

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 94 актюбинские семьи, которым была назначена адресная социальная помощь, но их доходы превысили допустимые нормы, вернули полученные средства. Об этом рассказала руководитель центра занятости Актобе Гульшат Кантарбаева в ходе прямого эфира в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В каком регионе Казахстана наибольшее количество получателей АСП
О фактах предоставления неверной информации для начисления АСП рассказали в СКО 30% жителей ВКО получают адресную социальную помощь Скрыть доходы для получения АСП пытались более тысячи семей в ЗКО

Всего по словам Г.Кантарбаевой, по городу Актобе АСП было назначено около 9 тысячам семьям. По результатам проведенного анализа доходов за 1-2 квартал у некоторых семей произошло превышение доходов.

«Фактов мошенничества с АСП нет, но было превышение доходов. По результатам проведенного анализа за 1-2 кварталы у некоторых актюбинцев доходы превысили необходимые минимумы. Это в основном из-за роста в зарплате. На сегодня по итогам 1 квартала 94 человека добровольно вернули полученные средства на общую сумму 8,4 млн тенге», - говорит Г.Кантарбаева.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив