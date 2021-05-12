РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:02, 12 Май 2021 | GMT +6

    94,6% составила доля использования государственного языка в документообороте госорганов в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в 2021 году (январь-апрель) доля использования государственного языка в документообороте государственных органов составила 94,6 %. Об этих и других актуальных вопросах реализации языковой политики в регионе рассказала и.о. руководителя управления по развитию языков ВКО Толкын Берикбекова в ходе пресс-конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

    По ее информации, доля населения, владеющего государственным языком - 85 %, доля населения, владеющего русским языком - 91%, доля населения, владеющего английским языком - 6,5 %, доля населения, владеющего тремя языками - 5,5%.

    «В целях реализации государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы в области создана инфраструктура обучения языкам. На сегодняшний день у нас имеется 12 центров обучения языкам, оснащенных современными методическими и техническими средствами. В 2021 году на базе языковых центров обучаются 4933 человек, из них: казахскому языку - 3139, английскому языку - 1422, русскому языку - 229, немецкому языку - 47, китайскому языку - 51, татарскому языку - 45. Из них: 1143 государственные служащие, 1046 работники бюджетной сферы, 1322 представители силовых структур, 1422 медицинские работники», - сообщила Толкын Берикбекова.

    Также спикер добавила, что в ходе выполнения государственной программы в 2020-2021 учебном году 1200 человек пройдут по системе «Казтест» диагностическое тестирование.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:40
    Пьяная скандалистка напала на полицейского в Астане
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!