94,6% составила доля использования государственного языка в документообороте госорганов в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в 2021 году (январь-апрель) доля использования государственного языка в документообороте государственных органов составила 94,6 %. Об этих и других актуальных вопросах реализации языковой политики в регионе рассказала и.о. руководителя управления по развитию языков ВКО Толкын Берикбекова в ходе пресс-конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

По ее информации, доля населения, владеющего государственным языком - 85 %, доля населения, владеющего русским языком - 91%, доля населения, владеющего английским языком - 6,5 %, доля населения, владеющего тремя языками - 5,5%.

«В целях реализации государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы в области создана инфраструктура обучения языкам. На сегодняшний день у нас имеется 12 центров обучения языкам, оснащенных современными методическими и техническими средствами. В 2021 году на базе языковых центров обучаются 4933 человек, из них: казахскому языку - 3139, английскому языку - 1422, русскому языку - 229, немецкому языку - 47, китайскому языку - 51, татарскому языку - 45. Из них: 1143 государственные служащие, 1046 работники бюджетной сферы, 1322 представители силовых структур, 1422 медицинские работники», - сообщила Толкын Берикбекова.

Также спикер добавила, что в ходе выполнения государственной программы в 2020-2021 учебном году 1200 человек пройдут по системе «Казтест» диагностическое тестирование.