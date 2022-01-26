9360 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 9360 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4254,

город Алматы - 1967,

город Шымкент - 112,

Акмолинская область - 48,

Алматинская область - 307,

Атырауская область - 42,

Восточно-Казахстанская область - 225,

Жамбылская область - 73,

Западно-Казахстанская область - 121,

Карагандинская область - 884,

Костанайская область - 98,

Кызылординская область - 196,

Мангистауская область - 54,

Павлодарская область - 690,

Северо-Казахстанская область - 248,

Туркестанская область - 41.

Итого выздоровевших в Казахстане – 1 009 910.