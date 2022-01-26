Новости
9360 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
26 Января 2022 08:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 9360 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеСколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19 Коронавирус: какие регионы РК находятся в «красной» зоне 172 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4254,
город Алматы - 1967,
город Шымкент - 112,
Акмолинская область - 48,
Алматинская область - 307,
Атырауская область - 42,
Восточно-Казахстанская область - 225,
Жамбылская область - 73,
Западно-Казахстанская область - 121,
Карагандинская область - 884,
Костанайская область - 98,
Кызылординская область - 196,
Мангистауская область - 54,
Павлодарская область - 690,
Северо-Казахстанская область - 248,
Туркестанская область - 41.
Итого выздоровевших в Казахстане – 1 009 910.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: какие регионы РК находятся в «красной» зоне
- 172 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане
- Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19
- 11862 человека заболели коронавирусом в Казахстане
- Евросоюз восстанавливает свободу передвижения
- О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн