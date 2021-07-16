934 больных коронавирусом в тяжелом состоянии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 июля лечение от КВИ продолжают получать 50 457 человек (48 894 КВИ+ и 1 563 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находится – 16 186 пациентов, на амбулаторном уровне – 34 271 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 934 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 225 пациентов, на аппарате ИВЛ – 117 пациентов.