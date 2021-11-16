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931 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
16 Ноября 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 931 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 110,
город Алматы - 114,
город Шымкент - 18,
Акмолинская область - 67,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 72,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 42,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 105,
Костанайская область - 79,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 120,
Северо-Казахстанская область - 129,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлено 958468 заболевших.
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