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931 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

16 Ноября 2021 08:00
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931 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 931 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 110,

город Алматы - 114,

город Шымкент - 18,

Акмолинская область - 67,

Актюбинская область - 14,

Алматинская область - 72,

Атырауская область - 19,

Восточно-Казахстанская область - 42,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 105,

Костанайская область - 79,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 120,

Северо-Казахстанская область - 129,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлено 958468 заболевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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