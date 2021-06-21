930 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 215,

город Алматы – 115,

город Шымкент – 59,

Акмолинская область – 36,

Актюбинская область – 19,

Алматинская область – 13,

Атырауская область – 40,

Восточно-Казахстанская область – 75,

Жамбылская область – 13,

Западно-Казахстанская область – 66,

Карагандинская область – 150,

Костанайская область – 32,

Кызылординская область – 16,

Мангистауская область – 15,

Павлодарская область – 40,

Северо-Казахстанская область – 13,

Туркестанская область – 13.

Всего в стране выявлено 409580 заболевших.