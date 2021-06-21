08:06, 21 Июнь 2021 | GMT +6
930 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 215,
город Алматы – 115,
город Шымкент – 59,
Акмолинская область – 36,
Актюбинская область – 19,
Алматинская область – 13,
Атырауская область – 40,
Восточно-Казахстанская область – 75,
Жамбылская область – 13,
Западно-Казахстанская область – 66,
Карагандинская область – 150,
Костанайская область – 32,
Кызылординская область – 16,
Мангистауская область – 15,
Павлодарская область – 40,
Северо-Казахстанская область – 13,
Туркестанская область – 13.
Всего в стране выявлено 409580 заболевших.