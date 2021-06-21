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    08:06, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    930 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан – 215,

    город Алматы – 115,

    город Шымкент – 59,

    Акмолинская область – 36,

    Актюбинская область – 19,

    Алматинская область – 13,

    Атырауская область – 40,

    Восточно-Казахстанская область – 75,

    Жамбылская область – 13,

    Западно-Казахстанская область – 66,

    Карагандинская область – 150,

    Костанайская область – 32,

    Кызылординская область – 16,

    Мангистауская область – 15,

    Павлодарская область – 40,

    Северо-Казахстанская область – 13,

    Туркестанская область – 13.

    Всего в стране выявлено 409580 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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