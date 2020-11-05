93 тысячи вакансий было размещено на Электронной бирже труда в октябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР), в октябре на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 93 тыс. вакансий и 54 тыс. резюме, из которых к категории требующих квалификации относилось 65,5 тыс. вакансий и 34,7 тыс. резюме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В сравнении с аналогичными данными за сентябрь общее количество вакансий в октябре сократилось на 7%, а количество вакансий, требующих квалификации, – на 2,9%. Количество размещенных резюме сократилось на 21,8%, количество резюме, предполагающих квалифицированный труд, – на 24%. Так, в сентябре было размещено 100 тыс. вакансий, из которых 67,4 тыс. – требующих квалификации, и 67 тыс. резюме, из которых 46,9 тыс. с квалификацией.

«В разрезе регионов наибольшее суммарное количество вакансий размещено в Алматинской (9,4%) и Костанайской (9%) областях, требующих квалифицированного труда – в Костанайской (10,3%) области и Нур-Султане (10%). При этом наибольший прирост суммарного количества вакансий отмечается в Западно-Казахстанской (на 80%) и Кызылординской (на 30%) областях, наименьший – в Акмолинской области, где их количество сократилось в сравнении с сентябрем на 46,3%, и Нур-Султане (сокращение на 28%). Больше всего в октябре потребность в квалифицированном труде выросла в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, на 105% и 40% соответственно. Сокращение по данному показателю на 39% отмечается в Акмолинской и на 30,5% в Алматинской областях», – отметил директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Наибольшее количество соискателей в октябре насчитывалось в Туркестанской (6 тыс. резюме, или 11,1% от общего количества) и Жамбылской (4,7 тыс., или 8,7%). В отношении работников, предлагающих квалифицированный труд, в октябре лидировали Атырауская (3,1 тыс., или 9% от общего количества) и Мангыстауская (3 тыс., или 8,8%) области. Менее тысячи квалифицированных соискателей оставили свои резюме в Акмолинской (855) и Северо-Казахстанской (884) областях. При этом количество ищущих квалифицированную работу в октябре в сравнении с сентябрем выросло в Туркестанской (на 4%) и Западно-Казахстанской (на 1,6%) областях, а в остальных регионах отмечается сокращение, причем наиболее сильное в Нур-Султане (на 54%) и Алматинской области (на 46%).

«Что же касается наиболее востребованных работников с квалификацией, то, по всей видимости, в связи с приближением холодов наиболее востребованными стали операторы бойлеров и паровых машин: в октябре было размещено более 6 тыс. вакансий, что составляет 9,3% от их общего числа. Следующие по популярности – операторы по выработке электроэнергии, потребность в которых составила 3,2 тыс., или 4,9%», – заключил аналитик.

На первом месте по востребованности в регионах операторы бойлеров идут в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях, операторы по выработке электроэнергии – в Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, а также в городе Шымкенте. В свою очередь в Нур-Султан и Алматы в октябре больше всего ищут продавцов магазинов, в Костанайской области – водителей, в Мангыстауской области – вальцовщиков, а в Восточно-Казахстанской области – учителей средней школы.