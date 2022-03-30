Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

93 спуска лавин провели в ВКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Марта 2022, 23:00
93 спуска лавин провели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Всего в Восточно-Казахстанской области произведено 93 профспуска лавин объемом 100725 куб метров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Сегодня на лавиноопасных участках автодороги «Оскемен-Северное-Алтай-санаторий Рахмановские ключи» спущено 2555 м куб снега.

«Влияние на процесс лавинообразования оказывают отложение снега на земную поверхность, форма и размер кристаллов снега, характер залегания и плотность поверхностного слоя определяются температурой воздуха, направлением и скоростью ветра», - поясняют в пресс-службе департамента по ЧС.

photo

«Прогноз лавинной опасности в общем виде включает в себя указание места и времени схода лавин. Для этих целей используются материалы снеголавинных наблюдений, косвенные признаки лавинной опасности», - отметил руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

В области сохраняется лавинная опасность, поэтому спасатели ДЧС ВКО рекомендуют населению не выезжать на лавиноопасные автодороги и не ходить в горы.

photo

photo


Восточно-Казахстанская область   Регионы   Погода   МЧС   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус