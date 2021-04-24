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    08:46, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    93 случая пневмонии с признаками коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 93 случая пневмонии с признаками коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    За прошедшие сутки зафиксировано 93 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 77 человек выздоровели.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 52348, летальных случаев – 764, выздоровевших – 51070.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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