08:46, 24 Апрель 2021 | GMT +6
93 случая пневмонии с признаками коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 93 случая пневмонии с признаками коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки зафиксировано 93 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 77 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 52348, летальных случаев – 764, выздоровевших – 51070.