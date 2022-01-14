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93 села обеспечат автобусным сообщением в СКО

14 Января 2022 12:33
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93 села обеспечат автобусным сообщением в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил пустить автобусные маршруты в села, которые до сих пор их не имеют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Таких населенных пунктов в регионе 93, в них проживает около 70 тысяч человек. На коллегии управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог К. Аксакалов заявил, что перевозки, которые считаются нерентабельными, будут субсидировать.

«Мы субсидируем перевозки, и городские, и областные. И в прошлом году, и в этом направим средства, чтобы компенсировать затраты перевозчика за счет бюджета. В некоторых районах низкий охват населения общественным транспортом. Если в селе более 100 человек, маршрут должен быть. Это неправильно. Изыщите средства в этом году – около 180 млн тенге цена вопроса – на субсидирование перевозок, которые считаются нерентабельными и обеспечьте жителей автобусным сообщением. Поручаю быстро и оперативно решить вопрос», - сказал К. Аксакалов.

По данным управления, в области функционируют 129 автобусных маршрутов. Регулярными автобусными сообщениями охвачено 79%, или 350 сел из 443. В 2021-м году на субсидирование 54 социально значимых маршрутов направляли 745 млн тенге. На 2022-й год предусмотрен 1,1 млдр тенге с увеличение субсидируемых маршрутов.

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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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