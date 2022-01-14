93 села обеспечат автобусным сообщением в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил пустить автобусные маршруты в села, которые до сих пор их не имеют, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Таких населенных пунктов в регионе 93, в них проживает около 70 тысяч человек. На коллегии управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог К. Аксакалов заявил, что перевозки, которые считаются нерентабельными, будут субсидировать.
«Мы субсидируем перевозки, и городские, и областные. И в прошлом году, и в этом направим средства, чтобы компенсировать затраты перевозчика за счет бюджета. В некоторых районах низкий охват населения общественным транспортом. Если в селе более 100 человек, маршрут должен быть. Это неправильно. Изыщите средства в этом году – около 180 млн тенге цена вопроса – на субсидирование перевозок, которые считаются нерентабельными и обеспечьте жителей автобусным сообщением. Поручаю быстро и оперативно решить вопрос», - сказал К. Аксакалов.
По данным управления, в области функционируют 129 автобусных маршрутов. Регулярными автобусными сообщениями охвачено 79%, или 350 сел из 443. В 2021-м году на субсидирование 54 социально значимых маршрутов направляли 745 млн тенге. На 2022-й год предусмотрен 1,1 млдр тенге с увеличение субсидируемых маршрутов.
- Когда ожидается пик очередной волны коронавируса в Алматы
- Реализуются важные проекты по водоснабжению Туркестана
- АвтоЦОНы Алматы возобновили свою работу
- Аварийная ситуация на котельной устранена - акимат Костаная
- Обращение Президента позволяет смотреть в будущее с надеждой - политолог из Актобе
- Курсанты патрулируют улицы вместе с полицией в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана