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    15:33, 10 Март 2022 | GMT +6

    93% несанкционированных свалок ликвидированы в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — На площадке региональной службы коммуникаций Костанайской области прошёл брифинг по деятельности департамента экологии за прошлый год. Итоги озвучил руководитель ведомства Талгат Сабиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Сабиева, по сравнению с 2020 годом произошло небольшое увеличение объемов образования промышленных отходов в общем по области.

    «Так, за 12 месяцев 2021 года было образовано 178,7 млн тонн, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Причиной увеличения является активная разработка карьеров по добыче твёрдых полезных ископаемых, а также увеличение мощностей при работах действующих недропользователей. На основных горнорудных предприятиях проводятся мероприятия по утилизации и переработке отходов путем использования вскрышных пород для собственных нужд, переработки в щебень и отсыпки в отработанное пространство карьеров, в результате чего процент утилизации за 2021 год составил 30%»,- отметил руководитель ведомства.

    Также в регионе посредством спутниковых снимков АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»» в 2021 году выявлено 653 несанкционированных свалки.

    «По состоянию на сегодня из 653 мест несанкционированного размещения ликвидировано 605 свалок, что составляет 93%, по остальным местам ведутся работы по их устранению»,- добавил Т. Сабиев.

    Он также отметил, что в 2021 году границы охвата территории в сравнении прошлыми годами расширились. Изначально космический мониторинг охватывал территорию вокруг крупных городов в радиусе 50 км, сейчас по Костанайской области радиус охвата достигает уже и города Аркалыка.

    «В 2020 году департаментом экологии была разработана Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Костанайской области. В дорожную карту вошло 28 мероприятий со сроком исполнения до 2024 года. В него вошли газификация Качарского теплоцентра, реконструкция ТЭЦ АО «ССГПО» пусковых комплексов №1-4, строительство газораспределительных сетей в селе Алтынсарино, Камыстинского района, а также посадка зеленых насаждений крупными горнодобывающими предприятиями АО «ССГПО», АО «Варваринское»,- подытожил Т. Сабиев.




    Теги:
    Костанайская область Экология ЖКХ
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