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93 населенных пункта модернизируют в Атырауской области

28 Января 2022 21:42
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93 населенных пункта модернизируют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в ближайшие 5 лет модернизируют 93 населенных пункта. Модернизация будет осуществляться в рамках «Комплексной программы развития Атырауской области до 2025 года», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

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По словам заместителя акима Атырауской области Наримана Таушова, комплексный план рассчитан не только на города, но и сельские населенные пункты области.

«В Атырауской области 155 населенных пунктов. В ближайшие 5 лет планируется модернизация 93 населенных пунктов. По плану ежегодно будут модернизироваться 16-17 сел. Допустим, в конкретном населенном пункте может не быть спортивного комплекса, нам надо будет подготовить спортивную площадку. Другие вопросы, такие как медицинское обслуживание, свет, газоснабжение, мы планируем решить за 5 лет», - сказал заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов.

Напомним, по прямому поручению Президента Касым-Жомарта Токаева была принята «Комплексная программа развития Атырауской области на 2021-2025 годы».


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#Атырауская область   #Модернизация 3.0   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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