9,3 млрд тенге направит KASE на выплату дивидендов за 2023 год

Акционеры KASE на годовом общем собрании приняли решение направить на выплату дивидендов за 2023 год 9 259 132,5 тысячи тенге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу биржи.

Решение о выплате дивидендов принято в соответствии с дивидендной политикой биржи на основании рекомендации ее Совета директоров. На выплату дивидендов направлено 50 % от размера чистой прибыли биржи за 2023 год согласно ее аудированной консолидированной отчетности.

Размер дивиденда на одну простую акцию (KZ1C00001213) биржи составит 8 611,30 тенге.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 года, будет составлен по состоянию на 00:00 часов 10 июня 2024 года. С этой же даты начнется выплата дивидендов, которая в соответствии с законодательством должна быть завершена в 90-дневный срок.

Дивиденды будут выплачены акционерам биржи в безналичной форме путем перечисления на их банковские счета.

Чистая прибыль биржи, согласно ее аудированной консолидированной отчетности за 2023 год, составила 18 518 265 тысяч тенге, из которых по решению акционеров 50 % будет направлено на выплату дивидендов, другие 50 % – на развитие биржи.