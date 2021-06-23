93-летний житель СКО получил вакцину против коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Около 17% населения Северо-Казахстанской области получили первый компонент вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, на утро 23 июня первый компонент вакцины получили 90 816 человек – практически каждый шестой житель области. Полный курс вакцинации прошел 62 431 человек. В среднем, ежесуточно вакцину получают 1-1,5 тысячи североказахстанцев.

«Вакцину получил житель села Петерфельд Кызылжарского района, 93-летний ветеран труда Ануарбек Жакупов. Вакцина Hayat-Vax . Чувствует себя хорошо и призывает всех жителей региона последовать его примеру и вакцинироваться против коронавируса», - отметили в пресс-службе.

В мае вакцину получил 94-летний ветеран.

Северо-Казахстанская область пока находится в «зеленой» зоне по распространению коронавируса. Однако, по опыту прошлого года, ситуация может быстро измениться в худшую сторону. Врачи настоятельно рекомендуют всем, кто не имеет противопоказаний, получить вакцину.