93-летнего ветерана ВОВ поздравили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета ветеранов МВД РК Умурзак Коспанович Болсамбеков и председатель Совета ветеранов ДП г.Нур-Султана Каршыга Балданович Кишкентаев посетили ветерана на дому, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Маусымбаев Кабен Оспанович родился в г.Акмолинске. В 1942 году после окончания 7 класса Кабен Оспанович был направлен на работу оборонного завода, ныне «Целингидромаш», эвакуированного во время войны из города Мелитополь.

Работая на токарном станке, 13-летний Кабен выполнял норму смены на 100 процентов. По окончании войны в 17 лет ему была вручена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Кабен Оспанович является трижды ветераном - ветераном ВОВ, ветераном труда, ветераном МВД РК. Его стаж в правоохранительных органах - 36 лет.

Выйдя на в 1984 году на заслуженный отдых с должности начальника УВД Акмолинской области, ветеран 10 лет возглавлял работу Ассоциации городского Совета по охране общественного порядка в г. Астане.

С супругой, Рашидой Шаметовной они воспитали 4 детей. Сегодня ветерана радуют достижения его членов семьи, пятеро из которых получили юридическое образование.