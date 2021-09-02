93 казахстанца умерли от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 93 казахстанца умерли от коронавируса за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

24 человек умерли от КВИ в Алматы, 11 - в Шымкенте. 8 смертей зафиксировано в Мангистауской области.



