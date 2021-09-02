+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 18 °С
USD 425.66 EUR 503
RUB 5.82 CNY 65.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

93 казахстанца умерли от коронавируса за сутки

2 Сентября 2021 08:41
Поделиться:
93 казахстанца умерли от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 93 казахстанца умерли от коронавируса за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Новости по теме
Коронавирус: Восточно-Казахстанская и Жамбылская области - в «желтой» зоне
Минздрав РК: 241 пациент с коронавирусом - на аппарате ИВЛ 460 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19

24 человек умерли от КВИ в Алматы, 11 - в Шымкенте. 8 смертей зафиксировано в Мангистауской области.




Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус: Восточно-Казахстанская и Жамбылская области - в «желтой» зоне
Минздрав РК: 241 пациент с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
460 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
Популярное
1 Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
2 Заморозки ожидаются на большей части Казахстана
3 Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
4 В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
5 Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
6 Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
Читайте также
10644 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
4880 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
Заморозки ожидаются на большей части Казахстана
Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив