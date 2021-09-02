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93 казахстанца умерли от коронавируса за сутки
2 Сентября 2021 08:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 93 казахстанца умерли от коронавируса за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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24 человек умерли от КВИ в Алматы, 11 - в Шымкенте. 8 смертей зафиксировано в Мангистауской области.
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