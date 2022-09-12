93 человека заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 16,
в городе Алматы – 20,
в городе Шымкенте – 0,
в Абайской области - 1,
в Акмолинской области – 9,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 0,
в Жетысуской области - 0,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 17,
в Костанайской области – 14,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 4,
в Туркестанской области – 0,
в Улытауской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев.