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93 человека заболели коронавирусом в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Сентября 2022, 08:21
93 человека заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 16,

в городе Алматы – 20,

в городе Шымкенте – 0,

в Абайской области - 1,

в Акмолинской области – 9,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 0,

в Жетысуской области - 0,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 17,

в Костанайской области – 14,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 4,

в Туркестанской области – 0,

в Улытауской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев.


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