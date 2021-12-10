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922 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
10 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 190,
город Алматы - 117,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 48,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 65,
Карагандинская область - 34,
Костанайская область - 120,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 52,
Северо-Казахстанская область - 142,
Туркестанская область - 9.
Итого выздоровевших в Казахстане - 946451.
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