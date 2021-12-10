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922 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

10 Декабря 2021 08:15
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922 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 190,

город Алматы - 117,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 8,

Алматинская область - 48,

Атырауская область - 3,

Восточно-Казахстанская область - 41,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 65,

Карагандинская область - 34,

Костанайская область - 120,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 52,

Северо-Казахстанская область - 142,

Туркестанская область - 9.

Итого выздоровевших в Казахстане - 946451.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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