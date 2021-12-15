921 казахстанец выздоровел от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 921 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 88,

город Алматы - 59,

Акмолинская область - 69,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 5,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 57,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 31,

Карагандинская область - 130,

Костанайская область - 253,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 52,

Северо-Казахстанская область - 130,

Туркестанская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане - 950318.



