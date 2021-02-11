920 жителей Алматинской области привились вакциной от коронавируса

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля в Алматинской области, наряду со всеми регионами страны, началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Ведущая партия «Гам-Ковид-ВАК (торговая марка «Спутник V») прибыла в регион в количестве 1 450 доз. За первые сутки вакцину от коронавируса получили 40 жителей Алматинской области, а на сегодняшний день этот показатель составляет 920 человек. Об этом стало известно в ходе пресс- конференции на площадке «JETISÝ MEDIA», передает МИА «Казинформ».

Стало известно, что в марте текущего года ожидается еще 9 тысяч доз вакцины, а с апреля по июнь будут поставлены ежемесячно по 45 тысяч доз.

«Списки лиц, подлежащих вакцинации, сформированы в 29 прививочных пунктах региона. Подлежащих вакцинации медицинских работников - 11 192. Всего за 9 дней вакцинации привито против КВИ 920 человек. Из них в городе Талдыкорган привито 410 человек, в центральной районной больнице (ЦРБ) Карасайского района – 265, в ЦРБ Каратальского района – 80, в РБ села Шелек – 165 человек.

Во всех медицинских организациях созданы условия для защиты от заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями: медицинские организации обеспечены санитайзерами для обработки рук, масками, места ожидания промаркированы для соблюдения социальной дистанции. Запас масок на случай выявления больных имеется в достаточном количестве», - отметил заместитель руководителя управления здравоохранения Алматинской области Арман Джансенгиров.

Стоит отметить, что в Алматинской области планируется проведение вакцинации против коронавирусной инфекций в 29 прививочных кабинетах 26 медицинских организаций. На сегодняшний день 35 морозильников и 29 активных термоконтейнеров (автоморозильники) для транспортировки и хранения вакцины имеются во всех медицинских организациях. При поставке вакцины СК «Фармация» она будет храниться в морозильной камере областного Центра крови объемом 5 куб. м, объем достаточный.





Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



