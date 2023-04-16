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920 кубометров воды вывезли из Атырау после дождя

Автор:  
Виктор Сутягин
16 Апреля 2023, 00:30
920 кубометров воды вывезли из Атырау после дождя Фото: акимат Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 920 кубометров воды вывези из Атырау после начавшегося вечером в пятницу и продолжавшегося до утра субботы сильного дождя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ТОО «Спецавтобаза», к откачке воды с городских улиц предприятие приступило прошлой ночью. Оперативно было задействовано 8 вакуумов. Откачка воды велась в районе железнодорожного вокзала, торгового центра «Мурагер», на улицах Бергалиева, Сырыма Датова, Канцева, Владимирского, Жамбыла, Темирханова, Махамбета, Молдагулова, Афанасьева, в микрорайоне Авангард. Всего было откачано и вывезено за город 920 кубометров воды.

Откачка дождевой воды продолжается. Задействовано 16 вакуумов. Эта работа будет проводиться всю ночь.

Как ранее сообщалось, похолодание ожидается в Атырауской области.


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