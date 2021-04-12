920 атырауцев прививились от коронавируса за выходные

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как информирует пресс-служба областного управления здравоохранения, за 10 и 11 апреля первый компонент вакцины «Спутник V» получили 920 человек. Из них - 14 медицинских работников, 5 педагогов, 23 полицейских, 6 студентов, 3 сотрудников правоохранительных органов, 2 госслужащих, 1 человек с хроническими заболеваниями, 866 местных жителей.

В период с 1 февраля по 11 апреля 2021 первым компонентом «Спутник V» вакцинировано 8103 человек. Вторым компонентом привито 2822 человек.

Напомним, что 3 апреля в Атырауской области началась массовая вакцинация населения. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель региона по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением. 9 апреля в регион поступили 8 тысяч доз вакцины «Спутник V».