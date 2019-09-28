92 восточноказахстанца допущены к первому этапу отбора в Президентский кадровый резерв

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель Восточно-Казахстанского департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Жанна Қабдолдақызы и директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК Сергей Ковалев рассказали об отборе в Президентский молодежный кадровый резерв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Для участия в отборе необходимо быть гражданином РК в возрасте не старше 35 лет, иметь высшее образование, а также опыт работы не менее 5 лет и иметь рекомендательное письмо.

Как рассказала Жанна Қабдолдақызы, для реализации проекта был создан специальный сайт pkreserv.kz. На сегодняшний день в резерве на сайте зарегистрировано уже почти 10 тыс. молодых людей, из них к первому этапу допущены почти 3 тысячи человек.

Отбор будет состоять из нескольких этапов: тестирование способностей, презентация проектов, написание эссе, оценка компетенций, собеседование в экспертной комиссии, в состав которой вошли руководитель Администрации Президента и его заместитель, председатель Агентства по делам госслужбы, ректор Академии государственного управления при Президенте РК.

По предварительным данным, для участия в отборе были зарегистрированы 156 восточноказахстанцев, из них 92 сдали все необходимые документы и допущены к первому этапу отбора.

К слову, лица, зачисленные в резерв, смогут занять должности министров и их заместителей, акимов областей, городов и районов, заместителей акимов областей, председателей комитетов ЦИО, председателей и членов правлений квазигосударственного сектора, ответственных секретарей ЦИО и руководителей аппаратов ЦИО и МИО.

Как отметил Сергей Ковалев, срок пребывания в кадровом резерве 5 лет, и все это время молодые люди будут проходить обучение.

Планируется, что уже 25 декабря комиссия вынесет свое решение, и в Президентский молодежный кадровый резерв попадут 300 человек.

Примечательно, что сейчас в регионе более 7 тыс. госслужащих, из них 22% - молодые госслужащие в возрасте до 30 лет, а среди руководящего состава 6% или 86 человек – молодые люди в возрасте от 23 до 29 лет.

В целом, свои заявки в Президентский молодежный кадровый резерв подали уже более 4,5 тыс. казахстанцев.

Напомним, в предвыборной программе Президента Касым-Жомарта Токаева поставлена задача по формированию Президентского молодежного кадрового резерва. В него будут отобраны 300 человек.

28 августа Президент Казахстана принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, которой поручил обеспечить прозрачность отбора в Президентский кадровый резерв.

Прием заявок на участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал 1 сентября.