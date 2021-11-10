92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области стартует декада «ВИЧ: услышать каждого!». Подробности о ее проведении на прошедшем брифинге рассказал главный врач Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Курманбек Бурмаганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом сохраняет свою актуальность, напоминая людям и правительству о том, что с ВИЧ далеко еще не покончено. По-прежнему остается критически важным вопрос привлечения дополнительных финансовых ресурсов в систему противодействия СПИДу для повышения осведомленности о влиянии ВИЧ на жизнь людей, искоренения стигмы и дискриминации и повышении качества жизни ВИЧ-инфицированных людей. Мы должны объединить наши сердца и голоса – вместе мы сильнее», - отметил К. Бурмаганов.

В рамках всемирной кампании в Республике Казахстан с 15 ноября по 25 ноября 2021 года планируется проведение декады на тему «ВИЧ: услышать каждого!». В регионе планируется провести ряд мероприятий, в том числе объявлена кампания «Пройди обследование на ВИЧ!», челлендж под хештегом #Услышатькаждого, онлайн-встречи, диалоговые площадки с учащейся и рабочей молодежью по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Также с 8 ноября по 30 ноября пройдут областные конкурсы на лучший открытый урок среди организаций образования Акмолинской области и на лучший сторис в социальной сети Instagram «3 факта о ВИЧ». Все участники конкурса получат грамоты об участии, а победители и призеры будут награждены дипломами, денежными и ценными призами.

Как добавила заведующая эпидемиологическим отделом Батеш Бапенова, эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Акмолинской области остается стабильной. За 10 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 92 случая ВИЧ-инфекции. За аналогичный период прошлого года было 95 случаев ВИЧ. Наибольшая доля ВИЧ-инфицированных – 71% - от 30 до 49 лет. По соцструктуре 70% ВИЧ-инфицированных – неработающее население. Ежегодно в структуре вновь выявленных случаев 30-40% - женщины.

Заведующая лечебно-профилактическим отделом Сандугаш Бурмаганова добавила, что на данный момент в диспансерном отделе региона состоят 900 лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

«41% из них составляют женщины, 59% – мужчины. Также у нас есть 15 детей, которые болеют ВИЧ-инфекцией. Состоят у нас пять беременных и 19 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей», - отметила С. Бурмаганова.

Пожизненная антиретровирусная терапия всем пациентам проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи.

«Благодаря этой терапии женщины репродуктивного возраста не ограничены в своих правах и рожают здоровых детей. В этом году было 13 родов, пять беременных еще находятся на диспансерном учете. Дети, рожденные от таких матерей, получают антиретровирусную профилактику и проходят обследование в определенные сроки. К полутора годам мы снимаем их с учета с диагнозом «Здоров». ВИЧ-инфицированные женщины рожают здоровых детей!» - добавила С. Бурмаганова.

Кроме того, больным ВИЧ пациентам оказывается социальная помощь. С 2020 года детям ежемесячно выплачивается пособие в размере двух прожиточных минимумов - 68604 тенге, взрослые единовременно получают пособие в размере 20 МРП.







