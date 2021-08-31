14:43, 31 Август 2021 | GMT +6
92% сельчан обеспечат услугами водоснабжения - МИИР РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас доступ к услугам водоснабжения в стране есть у 94,1% граждан. В том числе: в городах - 97,5%, в селах 90,1%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу МИИР РК.
По итогам 2021 года планируется обеспечить ещё около 200 тысяч человек, что составит 17,86 млн человек, или 95% всего населения республики.
В том числе: в городах - 98%, селах – 91,8%.
100%-й охват планируется достичь к 2025 году. Для этого по госпрограмме «Нұрлы жер» на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения выделяется 586 млрд тенге.