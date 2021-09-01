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92 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
1 Сентября 2021 23:50
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 92 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Девять человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «»Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 320 человек. Загруженность составляет 43,8% (на 3012 койко-мест).
В отделениях реанимации лежат 92 пациента, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 74,8% (на 123 места).
За сутки в области от коронавирусной инфекции скончались 7 человек.
Как ранее сообщалось, 1608 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.
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