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92 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

1 Сентября 2021 23:50
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92 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 92 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Девять человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «»Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 320 человек. Загруженность составляет 43,8% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 92 пациента, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 74,8% (на 123 места).

За сутки в области от коронавирусной инфекции скончались 7 человек.

Как ранее сообщалось, 1608 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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