92 ограбления зафиксировано с начала года в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 92 факта открытого хищения зафиксировано в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Благодаря проводимой профилактической работе сотрудников полиции, в текущем году на территории региона на 43% снизилось количество грабежей.

«Если за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 161 фактов, то в текущем – 92. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой», – комментируют полицейские.

Так, павлодарскими оперативниками установлены и задержаны двое жителей Карагандинской области, в возрасте 28 и 31 года, подозреваемые в грабеже.

«Как выяснилось, задержанные находясь возле одного из магазинов в городе Павлодаре, по улице Бухар жырау, открыто, с применением насилия, похитили денежные средства, принадлежащие 44-летнему павлодарцу», – рассказали в полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье 191 УК Республики Казахстан. Расследование продолжается.



