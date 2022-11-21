92-летняя традиция прервана на чемпионате мира по футболу
21 Ноября 2022, 01:29
21 Ноября 2022, 01:29
92-летняя традиция прервана на чемпионате мира по футболу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Матч Катар — Эквадор на чемпионате мира-2022 по футболу стал историческим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Неправильным» результатом закончился матч открытия ЧМ-2022 по футболу
Сборная Эквадора одержала победу со счетом 2:0, и это первый в истории чемпионатов мира матч открытия, в котором хозяева турнира потерпели поражение — за 92-летнюю историю соревнований такого еще не было.
Победу сборной Эквадора в первом матче на турнире принес Эннер Валенсия, отметившийся дублем — он забил на 16-й и 31-й минутах. Также в группе А выступят сборные Нидерландов и Сенегала.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Фото: sports.kz
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