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92-летняя традиция прервана на чемпионате мира по футболу

21 Ноября 2022, 01:29
92-летняя традиция прервана на чемпионате мира по футболу
21 Ноября 2022, 01:29

92-летняя традиция прервана на чемпионате мира по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Матч Катар — Эквадор на чемпионате мира-2022 по футболу стал историческим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Неправильным» результатом закончился матч открытия ЧМ-2022 по футболу

Сборная Эквадора одержала победу со счетом 2:0, и это первый в истории чемпионатов мира матч открытия, в котором хозяева турнира потерпели поражение — за 92-летнюю историю соревнований такого еще не было.

Победу сборной Эквадора в первом матче на турнире принес Эннер Валенсия, отметившийся дублем — он забил на 16-й и 31-й минутах. Также в группе А выступят сборные Нидерландов и Сенегала.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции.


Фото: sports.kz


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