92-летний аксакал пробежал дистанцию в Актогае

АКТОГАЙ. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области жителям Актогая устроили легкоатлетические забеги и всеобщую зарядку, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Новый стадион с трибунами, искусственным газоном, беговой дорожкой с тартановым покрытием возвели в Актогае. Площадь объекта составляет шесть тысяч квадратных метров. Дополнительно на территории стадиона оборудовали зоны для пляжного футбола и​ волейбола.

«Сегодня в районе создаются все условия для того, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для всех жителей. Убеждён, что наши совместные усилия обязательно дадут достойный результат, и с каждым годом всё больше актогайцев сделают уверенный выбор в пользу спорта и здорового образа жизни», – сказал аким района Каршыга Арынов.

По словам местных жителей, раньше в райцентре были только мини-футбольные поля.

«Хочется верить, что с появлением стадиона, который построен по новым технологиям, в Актогае больше людей будут заниматься спортом. Открытие новых объектов спорта говорит о том, что наша независимая страна, которая празднует в этом году свое 30-летие, развивается и это приносит плоды», – считают сельчане.

После открытия стадиона актогайцам устроили всеобщую зарядку и легкоатлетические забеги по возрастным группам. Самым старшим участником оказался 92-летний Али Альмяшев. Он преодолел дистанцию в 60 метров.

«Спортом занимаюсь с малых лет. Зимой на лыжах всегда прохожу 50 км – мороз или нет, всегда бегу. Спорт мне даёт и здоровье, и жизнь. Рекомендую всем заниматься спортом», – сказал Али Альмяшев.

Во время фестиваля здоровья на новом поле сельчане могли проконсультироваться с врачами, как вести здоровый образ жизни и укрепить здоровье. Жителям предлагали измерить артериальное давление, уровень сахара в крови, сделать прививку от COVID-19.