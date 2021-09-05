РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:31, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    92-летний аксакал пробежал дистанцию в Актогае

    None
    None
    АКТОГАЙ. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области жителям Актогая устроили легкоатлетические забеги и всеобщую зарядку, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Новый стадион с трибунами, искусственным газоном, беговой дорожкой с тартановым покрытием возвели в Актогае. Площадь объекта составляет шесть тысяч квадратных метров. Дополнительно на территории стадиона оборудовали зоны для пляжного футбола и​ волейбола.

    «Сегодня в районе создаются все условия для того, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для всех жителей. Убеждён, что наши совместные усилия обязательно дадут достойный результат, и с каждым годом всё больше актогайцев сделают уверенный выбор в пользу спорта и здорового образа жизни», – сказал аким района Каршыга Арынов.

    По словам местных жителей, раньше в райцентре были только мини-футбольные поля.

    «Хочется верить, что с появлением стадиона, который построен по новым технологиям, в Актогае больше людей будут заниматься спортом. Открытие новых объектов спорта говорит о том, что наша независимая страна, которая празднует в этом году свое 30-летие, развивается и это приносит плоды», – считают сельчане.

    После открытия стадиона актогайцам устроили всеобщую зарядку и легкоатлетические забеги по возрастным группам. Самым старшим участником оказался 92-летний Али Альмяшев. Он преодолел дистанцию в 60 метров.

    «Спортом занимаюсь с малых лет. Зимой на лыжах всегда прохожу 50 км – мороз или нет, всегда бегу. Спорт мне даёт и здоровье, и жизнь. Рекомендую всем заниматься спортом», – сказал Али Альмяшев.

    Во время фестиваля здоровья на новом поле сельчане могли проконсультироваться с врачами, как вести здоровый образ жизни и укрепить здоровье. Жителям предлагали измерить артериальное давление, уровень сахара в крови, сделать прививку от COVID-19.

    Теги:
    Спорт Павлодарская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!