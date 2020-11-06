92 человека отравились газом в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Число случаев отравления газом в Шымкенте растет с каждым днем. С начала года зарегистрировано 92 случая отравления углекислым газом, передает МИА «Казинформ».

Об этом сегодня на прошедшем брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов.

«Утром поступил звонок об отравлении. К сожалению, от отравления газом погиб один подросток. два человека в тяжелом состоянии. Мы просим жителей максимально соблюдать правила безопасности дома, - отметил он.

Кроме того, руководитель управления сказал, что необходимо вызывать специалистов для обследования газовых приборов в доме.











