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92 человека отравились газом в Шымкенте
6 Ноября 2020 23:00
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Число случаев отравления газом в Шымкенте растет с каждым днем. С начала года зарегистрировано 92 случая отравления углекислым газом, передает МИА «Казинформ».
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Об этом сегодня на прошедшем брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов.
«Утром поступил звонок об отравлении. К сожалению, от отравления газом погиб один подросток. два человека в тяжелом состоянии. Мы просим жителей максимально соблюдать правила безопасности дома, - отметил он.
Кроме того, руководитель управления сказал, что необходимо вызывать специалистов для обследования газовых приборов в доме.
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