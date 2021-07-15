08:49, 15 Июль 2021 | GMT +6
919 больных коронавирусом в тяжелом состоянии - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 15 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 47 828 человек (46 306 КВИ+ и 1 522 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в стационарах находятся 15 280 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 32 548 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 919 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 212 пациентов, на аппарате ИВЛ – 126 пациентов.