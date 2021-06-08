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    12:53, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    918 человек привились от COVID-19 за сутки в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки сделали 918 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 918 местных жителей.

    Среди привившихся 15 медиков, 44 педагога, 2 полицейских, 9 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 9 сотрудников правоохранительных органов, 4 госслужащих, 4 человека с хроническими заболеваниями, 830 местных жителей.

    В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 60818 человек. II компонентом вакцин привиты 22 767 человек.

    Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98 - 02 - 92.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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