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    15:34, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    915 тысяч человек получили оба компонента вакцины от КВИ в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 24 октября зарегистрировано 231 случай коронавирусной инфекции (местные), из них 219 случаев с симптомами и 12 без симптомов.

    «Выписаны 18 человек, поступили – 63. Итого в инфекционных стационарах (2 334 коек) находятся 1 205 человек (33 ребенка). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 119. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 66, High flow занято 19 аппаратов», - сообщили в пресс-службе УОЗ.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 2 653 пациента, с симптомами – 2 562, с легкой и средней степенью, без симптомов – 91.

    За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 500 человек, вторым компонентом – 686 человек.

    На 24 октября вакцинированы первым компонентом 987 305 человек, вторым компонентом - 915 242 человека.

    Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 120 144 человека.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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