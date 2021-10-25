915 тысяч человек получили оба компонента вакцины от КВИ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 24 октября зарегистрировано 231 случай коронавирусной инфекции (местные), из них 219 случаев с симптомами и 12 без симптомов.

«Выписаны 18 человек, поступили – 63. Итого в инфекционных стационарах (2 334 коек) находятся 1 205 человек (33 ребенка). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 119. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 66, High flow занято 19 аппаратов», - сообщили в пресс-службе УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 2 653 пациента, с симптомами – 2 562, с легкой и средней степенью, без симптомов – 91.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 500 человек, вторым компонентом – 686 человек.

На 24 октября вакцинированы первым компонентом 987 305 человек, вторым компонентом - 915 242 человека.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 120 144 человека.