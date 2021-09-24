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    21:24, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    913 человек привились от КВИ за день в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за день прививки получили 913 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 913 местных жителей. Среди привившихся по контингенту: 7 медиков, 14 педагогов, 21 студент, 6 госслужащих, 46 человек с хроническими заболеваниями, 818 местных жителей.

    Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 220 113 человек. II компонентом вакцин привито 176 424 местных жителей.

    Напомним, что в регионе действует call-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, коронавирус за сутки выявили у 69 жителей Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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